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Йоханнес Бё — о Райте: я впечатлён его пасьютом даже больше, чем спринтом

Йоханнес Бё — о Райте: я впечатлён его пасьютом даже больше, чем спринтом
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22-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на сенсационные успехи 22-летнего американца Кэмпбелла Райта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) и сравнил его с собой в юном возрасте.

«Он открытый, молодой спортсмен. Несколько лет назад он блистал на чемпионате мира среди юниоров, где неожиданно одержал победу. Теперь он вышел на большую сцену. Я впечатлён его сегодняшней гонкой [пасьютом] даже больше, чем вчерашней [спринтом].

Возможно, он немного похож на меня, когда я был молодым и на подъёме. Было много шумных голосов, громкого смеха и много энергии, но потом всё немного стихло», — приводит слова Бё VG.

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