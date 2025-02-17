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Легрейд — об успехах Райта на ЧМ: в США любят оружие, биатлон — идеальный спорт для них

Легрейд — об успехах Райта на ЧМ: в США любят оружие, биатлон — идеальный спорт для них
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Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался об успехах 22-летнего американца Кэмпбелла Райта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) и популярности биатлона в США.

«Он очень забавный парень, носит хоккейную форму и шикарные усы. Он из тех, кто общается со всеми — общительный и добрый. Похоже, в нём что-то есть. Поэтому я надеюсь, что он испачкает зубы кровью — это определённо тот персонаж, которого мы хотели бы видеть в топе.

Американцы любят оружие, поэтому это идеальный вид спорта для них. Надеюсь, Кэмпбелл сможет заразить их биатлонной лихорадкой», — приводит слова Легрейда VG.

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