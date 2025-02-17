Тихонов: рекорд Йоханнеса Бё не должен быть засчитан, потому что россияне отстранены

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что новый рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых медалей на чемпионатах мира не должен быть засчитан из-за отсутствия на соревнованиях биатлонистов из России.

«Этот рекорд Бё не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», – приводит слова Тихонова Metaratings.

На ЧМ-2025 Йоханнес Бё после победы в спринте побил рекорд легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20) по победам на чемпионатах мира. Днём позднее он выиграл гонку преследования и стал 22-кратным чемпионом мира.