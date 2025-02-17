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Тихонов: рекорд Йоханнеса Бё не должен быть засчитан, потому что россияне отстранены

Тихонов: рекорд Йоханнеса Бё не должен быть засчитан, потому что россияне отстранены
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что новый рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых медалей на чемпионатах мира не должен быть засчитан из-за отсутствия на соревнованиях биатлонистов из России.

«Этот рекорд Бё не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», – приводит слова Тихонова Metaratings.

На ЧМ-2025 Йоханнес Бё после победы в спринте побил рекорд легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20) по победам на чемпионатах мира. Днём позднее он выиграл гонку преследования и стал 22-кратным чемпионом мира.

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