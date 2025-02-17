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Эмильен Жаклен: возможно, чемпионат мира — 2025 мой последний

Эмильен Жаклен: возможно, чемпионат мира — 2025 мой последний
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Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен заявил, что чемпионат мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) может стать последним в его карьере. Сейчас спортсмену 29 лет.

В спринте на ЧМ-2025 Жаклен занял 20-е место, в гонке преследования — 15-е.

«С физической точки зрения у меня есть всё, что необходимо. Это расстраивает. Несмотря на хорошее настроение, сложно найти золотую середину между самоотдачей и стрельбой. Мне не хочется начинать всё сначала после первой недели. Хочу использовать каждую гонку для совершенствования, но мне сложно понять, в чём проблема.

В то же время, это, возможно, и мой последний чемпионат мира. Я хотел бы добиться большего. Я не знаю, что буду делать после Игр-2026», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

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