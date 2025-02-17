«Разделили по-братски». Тарьей Бё — об успехах Йоханнеса, Бьорндалена и Фуркада

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о величии своего брата Йоханнеса Тиннеса Бё, Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада.

«Самое замечательное среди этих трёх величайших в том, что у них были разные способы стать лучшими. У Йоханнеса лучший высший уровень, у Бьорндалена больше всего побед, а у Фуркада больше всего побед в общем зачёте. Они разделили это по-братски», — приводит слова Тарьея Бё VG.

На ЧМ-2025 Йоханнес Бё после победы в спринте побил рекорд легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (20) по победам на чемпионатах мира. Днём позднее он выиграл гонку преследования и стал 22-кратным чемпионом мира. Бё-младший также установил новый рекорд по победам в личных гонках на чемпионатах мира.