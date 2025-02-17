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Жулия Симон: на данный момент ЧМ-2025 отражает начало моего сезона. Далеко от ожиданий

Жулия Симон: на данный момент ЧМ-2025 отражает начало моего сезона. Далеко от ожиданий
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Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала неудачное выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка заняла 12-е место с шестью промахами.

«Это была очень плохая гонка, я упустила свой шанс. Мне очень не хватает той решимости в стрельбе, которую я показываю в эстафетах. Это было психологически тяжело. На данный момент этот чемпионат мира является отражением моего начала сезона: оно не плохое, но и не хорошее. Это особенно далеко от моих ожиданий. Эта гонка вызывает у меня небольшую головную боль», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

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