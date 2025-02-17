Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё порассуждал о наследии, которое оставит после завершения карьеры

Йоханнес Бё порассуждал о наследии, которое оставит после завершения карьеры
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё считает, что оставит след в истории биатлона благодаря своей успешной и длительной карьере.

«Было непросто выбрать пусть и нелёгкий, но свой собственный путь. И это сработало. У меня были примеры для подражания, но в основном я полагался на себя. У меня большая карьера. Я заинтересовал многих, кто следил за мной долгое время. У них может возникнуть небольшая пустота после моего внезапного ухода. Однако жизнь продолжается», — приводит слова биатлониста VG.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

Материалы по теме
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android