Йоханнес Бё порассуждал о наследии, которое оставит после завершения карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё считает, что оставит след в истории биатлона благодаря своей успешной и длительной карьере.

«Было непросто выбрать пусть и нелёгкий, но свой собственный путь. И это сработало. У меня были примеры для подражания, но в основном я полагался на себя. У меня большая карьера. Я заинтересовал многих, кто следил за мной долгое время. У них может возникнуть небольшая пустота после моего внезапного ухода. Однако жизнь продолжается», — приводит слова биатлониста VG.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.