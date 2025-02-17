Сальтведт: за последние дни Йоханнес Бё превратился из «великого» в «величайшего»

Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё завершить карьеру.

«Йоханнес Бё, вероятно, за последние несколько дней превратился из «великого» в «величайшего». Думаю, он всё ещё разделяет вершину пьедестала почёта с Бьорндаленом. В то время у него было не так много золотых медалей на каждом чемпионате. Но мы всё ещё в напряжении после того, как Бё публично объявил о своём решении завершить карьеру. То, что Тарьей сделал то же самое после того, как наконец выиграл гонку, было более ожидаемым и естественным.

Йоханнесу следовало продолжать выступать ещё как минимум один сезон. Я думаю, что он мог бы, с участием россиян или без них, повторить то, что он сделал в Пекине, завоевав ещё четыре золотых медали. Так что для Норвегии это печально. Для остальных биатлонистов это прекрасная возможность. Такова природа спорта», — заявил Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.