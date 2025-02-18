Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 18 февраля
Во вторник, 18 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 18 февраля.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 18 февраля (время московское):
- 17:05. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.
Действующей чемпионкой мира в данной дисциплине является итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Из-за проблем со здоровьем она приняла решение пропустить нынешний сезон, в том числе и чемпионат мира.
Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.
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