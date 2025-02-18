Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, индивидуальная гонка 15 км. Стартовый лист (частично):
12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия);
14. Анастасия Кузьмина (Словакия);
18. Лена Хекки-Гросс (Швейцария);
24. Ханна Эберг (Швеция);
44. Марен Киркеэйде (Норвегия);
46. Жулия Симон (Франция);
48. Суви Минккинен (Финляндия);
52. Лу Жанмонно (Франция);
54. Осеан Мишлон (Франция);
56. Франциска Пройс (Германия);
58. Селина Гротиан (Германия);
60. Жанна Ришар (Франция);
62. Жюстин Бреза-Буше (Франция);
64. Эльвира Эберг (Швеция).