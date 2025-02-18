Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, индивидуальная гонка 15 км. Стартовый лист (частично):

12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия);

14. Анастасия Кузьмина (Словакия);

18. Лена Хекки-Гросс (Швейцария);

24. Ханна Эберг (Швеция);

44. Марен Киркеэйде (Норвегия);

46. Жулия Симон (Франция);

48. Суви Минккинен (Финляндия);

52. Лу Жанмонно (Франция);

54. Осеан Мишлон (Франция);

56. Франциска Пройс (Германия);

58. Селина Гротиан (Германия);

60. Жанна Ришар (Франция);

62. Жюстин Бреза-Буше (Франция);

64. Эльвира Эберг (Швеция).