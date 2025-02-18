Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Женщины, индивидуальная гонка 15 км. Стартовый лист (частично):

12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия);
14. Анастасия Кузьмина (Словакия);
18. Лена Хекки-Гросс (Швейцария);
24. Ханна Эберг (Швеция);
44. Марен Киркеэйде (Норвегия);
46. Жулия Симон (Франция);
48. Суви Минккинен (Финляндия);
52. Лу Жанмонно (Франция);
54. Осеан Мишлон (Франция);
56. Франциска Пройс (Германия);
58. Селина Гротиан (Германия);
60. Жанна Ришар (Франция);
62. Жюстин Бреза-Буше (Франция);
64. Эльвира Эберг (Швеция).

Материалы по теме
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android