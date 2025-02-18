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17:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки — в 17:05

Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки — в 17:05
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Сегодня, 18 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Не началось

Действующей чемпионкой мира в данной дисциплине является итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Из-за проблем со здоровьем она приняла решение пропустить нынешний сезон, в том числе и чемпионат мира.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в этих соревнованиях.

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