«Что ты сделала с моим мужем?» Жена тренера сборной Германии — Франциске Пройс

Тренер сборной Германии по биатлону норвежец Сверре Рёйселанд обновил причёску после того, как немка Франциска Пройс завоевала золото чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Пройс побрила ему голову после своего чемпионства в гонке преследования.

На новый образ Рёйселанда забавно отреагировала его жена, бывшая норвежская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира Марте Рёйселанд.

Фото: Из личного архива Рёйселанд

«Франциска, что ты сделала с моим мужем? Похоже, это цена, которую необходимо заплатить тренеру чемпионки мира», — написала Рёйселанд, поделившись снимком с разговором с мужем по видеосвязи.