Шашилов — о выступлении российских биатлонисток на Кубке сильнейших: довольно предсказуемо

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление биатлонисток на Кубке сильнейших спортсменов в Беларуси. Ранее россиянка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.

— Какую оценку поставите девушкам за связку спринт-пасьют? Все выступили по своим возможностям?

— В принципе, всё получилось довольно предсказуемо. Только у Дербушевой в пасьюте что-то пошло не так, но мы с этим разберёмся. Кому-то выстрела не хватило для хорошего результата, у кого-то ранняя акклиматизация приключилась. Но ничего страшного, работаем дальше.

— В этом сезоне наблюдается тенденция, что женщины бегают практически все гонки, а мужчины то и дело старты пропускают. И сейчас мы видим, что женская команда выступает сильнее…

— Думаю, что у наших парней всё ещё впереди. Все тренеры каким-то образом экспериментируют, так получилось. Сложный переезд, спустились с гор, тяжёлый снег, холодная погода… Можно найти много оправданий, но это действительно так. А по поводу количества стартов… Девчонки ведь тоже могут гонки пропускать, всё зависит от самочувствия. Например, Настя Шевченко у нас по болезни тоже какое-то время не выступала, — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».