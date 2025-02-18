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«Очень высокий уровень конкуренции». Шашилов — о сильнейших биатлонистах мира

«Очень высокий уровень конкуренции». Шашилов — о сильнейших биатлонистах мира
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, каких биатлонистов считает сильнейшими на мировой арене.

— Кого-то можете сейчас выделить на международной арене?
— В женском биатлоне очень высокий уровень конкуренции. Француженки хорошо выступают. И если говорить о лидерах, то на самом деле здорово, что наберётся как минимум 15 сильных спортсменок из разных сборных, которые могут бороться за медали.

— В мужском биатлоне по-прежнему лидирует Йоханнес Бё. Новый рекорд — уже 22 золотые медали чемпионатов мира…
Йоханнес Бё — сильный спортсмен, очень одарённый. Такие биатлонисты периодически появляются, но действительно редкое качество, когда талантливый спортсмен плюсом ко всему ещё и трудолюбивый. Йоханнес усердно работает, знает, чего хочет. И его решение о завершении карьеры в конце сезона нужно уважать, — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

18 января 2025 года пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании этого сезона. 31-летний норвежец проведёт свою последнюю гонку на домашнем этапе Кубка мира в марте.

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