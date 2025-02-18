«Они начинают немного проваливаться». Шашилов — о мотивации биатлонистов

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о мотивации биатлонистов выступать в отсутствии международных соревнований. С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

— Сложнее сейчас мотивировать биатлонисток на результат? Ведь отбираться никуда не надо — в основной сборной ты или нет, но практически на все соревнования в сезоне всё равно попадёшь.

— Если говорить про мотивацию, можно вспомнить недавний выезд Александра Большунова в Италию. И у нас в биатлоне такие же девчонки есть, которые как только выезжали на какой-нибудь старт за границу, у них тут же крылья вырастали за спиной. На такие турниры они сразу находят в себе какие-то дополнительные резервы.

Конечно, лидерам сейчас не хватает мотивации. Они начинают немного проваливаться, чувства притупляются, дают слабину. Потом собираются с мыслями и опять выигрывают. Мы все с вами прекрасно знаем, что происходит со спортсменами, когда они выезжают на международные соревнования. Они буквально становятся выше ростом, выкладываются хоть за 100-е, хоть за 60-е, хоть за 30-е место. Там уже нет такого, что сегодня гонка не получилась, значит, в другой раз надо выложиться. Нет, надо работать до конца здесь и сейчас, — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».