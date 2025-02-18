Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Надеюсь, это последний раз в карьере». Ветле Кристиансен — о своей роли на ЧМ-2025

«Надеюсь, это последний раз в карьере». Ветле Кристиансен — о своей роли на ЧМ-2025
Комментарии

Олимпийский чемпион по биатлону Ветле Шоста Кристиансен высказался о своей роли запасного сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Надеюсь, это последний раз в моей карьере, когда я сижу на замене. Место в этой команде — это то, от чего редко отказываешься, особенно в таком контексте. Но я вижу, что Эндре Стрёмсхейм, в частности, улучшил свою физическую форму. Если бы я был тренером, то выбрал бы его [в эстафету].

Конечно, сейчас я в хорошей форме и чувствую себя хорошо готовым, но по сути я запасной. Мне кажется, что другим нужно показать очень плохую гонку, чтобы у меня появился шанс», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.

Материалы по теме
«Разделили по-братски». Тарьей Бё — об успехах Йоханнеса, Бьорндалена и Фуркада
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android