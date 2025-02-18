«Надеюсь, это последний раз в карьере». Ветле Кристиансен — о своей роли на ЧМ-2025

Олимпийский чемпион по биатлону Ветле Шоста Кристиансен высказался о своей роли запасного сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Надеюсь, это последний раз в моей карьере, когда я сижу на замене. Место в этой команде — это то, от чего редко отказываешься, особенно в таком контексте. Но я вижу, что Эндре Стрёмсхейм, в частности, улучшил свою физическую форму. Если бы я был тренером, то выбрал бы его [в эстафету].

Конечно, сейчас я в хорошей форме и чувствую себя хорошо готовым, но по сути я запасной. Мне кажется, что другим нужно показать очень плохую гонку, чтобы у меня появился шанс», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.