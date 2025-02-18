«Борьба с самой собой». Дорен-Абер объяснила причину неудачных гонок Жанмонно на ЧМ-2025

Пятикратная чемпионка мира француженка Мари Дорен-Абер прокомментировала трудности соотечественницы Лу Жанмонно в личных гонках на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В первых двух личных стартах Жанмонно осталась без медалей, она заняла шестое место в спринте и четвёртое в пасьюте.

«У неё не было плохих гонок, но она слишком много промахнулась на стрельбище. Она приехала за медалями, высоко находится в общем зачёте и уже выиграла много гонок. Я понимаю её разочарование, но не стоит быть слишком строгой к себе. Нужно немного расслабиться, сделать шаг назад от потребности в результатах. Это очень трудно сделать, но именно этого ей и не хватает: немного большей концентрации. Это борьба с самой собой!» — приводит слова Дорен-Абер Nordic Magazine.