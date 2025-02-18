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«Честно говоря, он великолепен!» Мари Дорен-Абер — о Йоханнесе Бё

«Честно говоря, он великолепен!» Мари Дорен-Абер — о Йоханнесе Бё
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Олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер поделилась мнением о выступлении многократного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Когда он находится на таком уровне, у него нулевая конкуренция. Его выступления показывают, что, несмотря на то, что он хочет остановиться, потому что устал и хочет воссоединиться со своей семьёй, он остаётся лучшим. У него выдающиеся способности в лыжном спорте и стрельбе, что делает его великим биатлонистом-рекордсменом, с которым будет сложно сравниться.

Честно говоря, он великолепен! Действительно, очень приятно видеть, как биатлонист использует 100% своих возможностей. Кроме того, с человеческой точки зрения он несёт в себе очень хорошие ценности. Мы можем только наслаждаться и аплодировать», — приводит слова спортсменки Nordic.

На турнире Йоханнес Бё выиграл 21-е и 22-е золото чемпионата мира в карьере спортсмена. По этому показателю он является рекордсменом.

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