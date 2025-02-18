Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт гонки запланирован на 16:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
18 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

8. Анастасия Шевченко;
10. Анастасия Егорова;
11. Тамара Дербушева;
12. Анна Сола (Беларусь);
14. Наталия Шевченко;
16. Ирина Казакевич;
18. Виктория Сливко;
22. Виктория Метеля;
23. Анастасия Халили;
25. Елизавета Каплина;
26. Динара Смольская (Беларусь);
27. Кристина Резцова.

Материалы по теме
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише
«У меня всё плыло в глазах». Россиянка чуть не упустила победу, пока брала флаг на финише
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android