Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт гонки запланирован на 16:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

8. Анастасия Шевченко;

10. Анастасия Егорова;

11. Тамара Дербушева;

12. Анна Сола (Беларусь);

14. Наталия Шевченко;

16. Ирина Казакевич;

18. Виктория Сливко;

22. Виктория Метеля;

23. Анастасия Халили;

25. Елизавета Каплина;

26. Динара Смольская (Беларусь);

27. Кристина Резцова.