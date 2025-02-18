Кубок сильнейших по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Старт гонки запланирован на 16:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Стартовый лист (частично):
8. Анастасия Шевченко;
10. Анастасия Егорова;
11. Тамара Дербушева;
12. Анна Сола (Беларусь);
14. Наталия Шевченко;
16. Ирина Казакевич;
18. Виктория Сливко;
22. Виктория Метеля;
23. Анастасия Халили;
25. Елизавета Каплина;
26. Динара Смольская (Беларусь);
27. Кристина Резцова.