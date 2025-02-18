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Мари Дорен-Абер — о Жюстин Бреза-Буше: ей нужно уметь отвлечься

Мари Дорен-Абер — о Жюстин Бреза-Буше: ей нужно уметь отвлечься
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Олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер поделилась мнением о выступлении олимпийской чемпионки француженки Жюстин Бреза-Буше на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я была слишком рада за неё! У неё отличная стрельба, потому что она очень хорошо контролирует ситуацию. Чего ей не хватает, так это отпустить ситуацию. Она поставила перед собой высокие цели на этот сезон, что было вполне законно. Поставила себя в ситуацию, когда стрельба стала очень важным элементом.

Поскольку ей нужно уметь отвлечься и не быть на 100% сосредоточенной на биатлоне, чтобы проявить себя. Ленцерхайде ей очень подходит. Прошлой зимой она блистала там, и, что неудивительно, когда место нравится спортсмену, это важно и работает. Порез тоже пошёл ей на пользу. Она смогла мысленно отдохнуть и прийти в себя в новой обстановке», — приводит слова Дорен-Абер Nordic.

Ранее трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт, преодолев дистанцию 7,5 км за 22.08,7 и допустив один промах.

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