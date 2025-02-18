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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
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Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт гонки запланирован на 20:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

5. Кирилл Стрельцов;
7. Никита Поршнев;
8. Александр Логинов;
9. Антон Бабиков;
18. Василий Томшин;
22. Эдуард Латыпов;
26. Рустам Каюмов;
28. Карим Халили;
32. Антон Смольский (Беларусь);
34. Александр Поварницын;
36. Ильназ Мухамедзянов;
38. Денис Иродов;
42. Андрей Вьюхин.

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