Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт гонки запланирован на 20:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

5. Кирилл Стрельцов;

7. Никита Поршнев;

8. Александр Логинов;

9. Антон Бабиков;

18. Василий Томшин;

22. Эдуард Латыпов;

26. Рустам Каюмов;

28. Карим Халили;

32. Антон Смольский (Беларусь);

34. Александр Поварницын;

36. Ильназ Мухамедзянов;

38. Денис Иродов;

42. Андрей Вьюхин.