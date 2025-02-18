Кубок сильнейших по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 18 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт гонки запланирован на 20:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):
5. Кирилл Стрельцов;
7. Никита Поршнев;
8. Александр Логинов;
9. Антон Бабиков;
18. Василий Томшин;
22. Эдуард Латыпов;
26. Рустам Каюмов;
28. Карим Халили;
32. Антон Смольский (Беларусь);
34. Александр Поварницын;
36. Ильназ Мухамедзянов;
38. Денис Иродов;
42. Андрей Вьюхин.