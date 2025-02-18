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Мари Дорен-Абер — о Франциске Пройс: она не является безукоризненной на лыжах

Мари Дорен-Абер — о Франциске Пройс: она не является безукоризненной на лыжах
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Олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер поделилась мнением о выступлении немецкой биатлонистки Франциски Пройс на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Она не является безукоризненной на лыжах, но, когда она сочетает в себе стрельбу, скорость стрельбы и хорошее время катания на лыжах, с ней трудно справиться. В гонке преследования она показала очень хорошее управление гонкой. Она также справилась со своими эмоциями. Я чувствую, что сейчас она на своём высшем уровне. Мне нравится, когда спортсмены могут использовать все свои возможности на 100%, независимо от классификации. Для меня это конечная цель, которую нужно достичь. Пройс в данный момент такая, и мы можем только поклониться и поздравить её», — приводит слова Дорен-Абер Nordic.

16 февраля Пройс стала победительницей гонки преследования. Это её первое индивидуальное золото на чемпионатах мира. Ранее Пройс становилась чемпионкой мира в составе женской сборной Германии в эстафете 4x6 км на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия). Также на её счету шесть серебряных и две бронзовые награды с мировых первенств.

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