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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на пятый день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 18 февраля, в рамках соревнований пройдёт женская индивидуальная гонка, начало которой запланировано на 17:05 мск.

От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. По мнению биатлонистки, тройка призёров в женском спринте будет выглядеть так:

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Андрей Шитихин. Его прогноз:

Эльвира Эберг (Швеция). Франциска Пройс (Германия). Лена Хекки (Швейцария).

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки: