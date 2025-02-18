Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на пятый день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 18 февраля, в рамках соревнований пройдёт женская индивидуальная гонка, начало которой запланировано на 17:05 мск.
От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. По мнению биатлонистки, тройка призёров в женском спринте будет выглядеть так:
- Лу Жанмонно (Франция).
- Франциска Пройс (Германия).
- Эльвира Эберг (Швеция).
«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Андрей Шитихин. Его прогноз:
- Эльвира Эберг (Швеция).
- Франциска Пройс (Германия).
- Лена Хекки (Швейцария).
Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.