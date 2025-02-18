Мари Дорен-Абер — о Жулии Симон: она была не так хороша на трассе

Олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бывшая французская биатлонистка Мари Дорен-Абер поделилась мнением о неудачном старте семикратной чемпионки мира француженки Жулии Симон на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Она смогла показать себя в смешанной эстафете, несмотря на падение. Она была впечатляющей. Я сделала ставку на неё в гонке преследования, но она была в режиме полного куража. Она слишком торопилась и не знала, как выбрать время, чтобы быть более спокойной и ясной. Возможно также и то, что она была не так хороша на трассе и, скорее всего, более разборчива в стрельбе. У меня было такое чувство. Она всё равно останется грозным соперником на финише Кубка мира, так как она в хорошей форме. Она восстановила свою физическую форму, и мы видим отношение, которое не обманывает», — приводит слова спортсменки Nordic.

Для Жулии турнир стартовал неудачно. 17 февраля в гонке преследования спортсменка заняла 12-е место с шестью промахами.