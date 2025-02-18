Кто выиграет женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2025 по биатлону?

Сегодня, 18 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Её начало запланировано на 17:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто выиграет женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2025 по биатлону?

В спринте в Ленцерхайде чемпионкой мира стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Немка Франциска Пройс победила в гонке преследования.

Действующей чемпионкой мира в данной дисциплине является итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Из-за проблем со здоровьем она приняла решение пропустить нынешний сезон, в том числе и чемпионат мира.