Ирина Казакевич выиграла индивидуальную гонку на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах

В Раубичах (Беларусь) завершилась индивидуальная гонка на 12,5 км у женщин в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич, допустившая на четырёх огневых рубежах лишь один промах. Второй финишировала Наталия Шевченко. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова.
Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины:
1. Ирина Казакевич (Россия) — 37.20,5 (1 промах).
2. Наталия Шевченко (Россия) – отставание 35,4 (2).
3. Екатерина Мошкова (Россия) +40,2 (1).
Среди представительниц Беларуси лучшей в этой гонке стала Динара Смольская. Она заняла пятое место с отставанием от Казакевич более чем на одну минуту.
- 18 февраля 2025
-
18:38
-
18:28
-
17:26
-
16:30
-
15:10
-
13:47
-
13:30
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
12:29
-
12:14
-
12:00
-
11:48
-
11:39
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:00
- 17 февраля 2025
-
20:30
-
20:01
-
13:46
-
12:52
-
11:01
-
10:40
-
00:34
-
00:01
- 16 февраля 2025
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
22:46
-
22:26
-
22:06
-
21:46