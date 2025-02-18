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Ирина Казакевич выиграла индивидуальную гонку на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах

Ирина Казакевич выиграла индивидуальную гонку на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах
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В Раубичах (Беларусь) завершилась индивидуальная гонка на 12,5 км у женщин в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич, допустившая на четырёх огневых рубежах лишь один промах. Второй финишировала Наталия Шевченко. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
18 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Россия
37:20.5
2
Наталия Шевченко
Россия
+35.4
3
Екатерина Мошкова
Россия
+40.2

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины:

1. Ирина Казакевич (Россия) — 37.20,5 (1 промах).
2. Наталия Шевченко (Россия) – отставание 35,4 (2).
3. Екатерина Мошкова (Россия) +40,2 (1).

Среди представительниц Беларуси лучшей в этой гонке стала Динара Смольская. Она заняла пятое место с отставанием от Казакевич более чем на одну минуту.

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