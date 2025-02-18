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Жулия Симон с промахом уверенно выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025

Жулия Симон с промахом уверенно выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете французская биатлонистка Жулия Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира – 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Симон на четырёх огневых рубежах допустила один промах. Серебряную медаль завоевала шведка Элла Хальфварссон, вовсе отстрелявшаяся чисто. Тройку лучших замкнула ещё одна француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:27.7
2
Ella Halvarsson
Швеция
+37.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+39.2

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины:

  1. Жулия Симон (Франция) – 41.27,7 (1 промах).
  2. Элла Хальфварссон (Швеция) – отставание 37,8 (0).
  3. Лу Жанмонно (Франция) +39,2 (1).
  4. Суви Минккинен (Финляндия) +1.15,3 (0).
  5. Юлия Джима (Украина) +1.23,8 (0).
  6. Эльвира Эберг (Швеция) +1.29,8 (1).

Для 28-летней Симон это четвёртое личное золото с чемпионатов мира.

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