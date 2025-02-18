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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги пятого дня ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги пятого дня ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 18 февраля, прошла женская индивидуальная гонка. Время подвести промежуточные итоги.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:27.7
2
Ella Halvarsson
Швеция
+37.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+39.2

На женскую индивидуальную гонку свой прогноз дала серебряный призёр Олимпиады в Пекине Ирина Казакевич. Она предложила следующую тройку призёров:

  1. Лу Жанмонно (Франция).
  2. Франциска Пройс (Германия).
  3. Эльвира Эберг (Швеция).

«Чемпионат» представил Андрей Шитихин. Его прогнозы:

  1. Эльвира Эберг (Швеция).
  2. Франциска Пройс (Германия).
  3. Лена Хекки (Швейцария).

Гонка завершились следующим образом:

  1. Жулия Симон (Франция).
  2. Элла Хальварссон (Швеция).
  3. Лу Жанмонно (Франция).

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 5 очков, «Чемпионат» — 0 очков. Общий счёт после пяти дней — 70:30 в пользу биатлонистов.

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