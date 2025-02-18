Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги пятого дня ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 18 февраля, прошла женская индивидуальная гонка. Время подвести промежуточные итоги.
На женскую индивидуальную гонку свой прогноз дала серебряный призёр Олимпиады в Пекине Ирина Казакевич. Она предложила следующую тройку призёров:
- Лу Жанмонно (Франция).
- Франциска Пройс (Германия).
- Эльвира Эберг (Швеция).
«Чемпионат» представил Андрей Шитихин. Его прогнозы:
- Эльвира Эберг (Швеция).
- Франциска Пройс (Германия).
- Лена Хекки (Швейцария).
Гонка завершились следующим образом:
- Жулия Симон (Франция).
- Элла Хальварссон (Швеция).
- Лу Жанмонно (Франция).
Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку 5 очков, «Чемпионат» — 0 очков. Общий счёт после пяти дней — 70:30 в пользу биатлонистов.