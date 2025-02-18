Динара Смольская: удивлена победой Казакевич. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Смольская заняла пятое место с отставанием от победительницы гонки Ирины Казакевич более чем на одну минуту.

«Расстроена тремя промахами. Всё равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция. Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».