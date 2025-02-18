Динара Смольская: удивлена победой Казакевич. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Смольская заняла пятое место с отставанием от победительницы гонки Ирины Казакевич более чем на одну минуту.
«Расстроена тремя промахами. Всё равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция. Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».
- 18 февраля 2025
-
18:53
-
18:38
-
18:28
-
17:26
-
16:30
-
15:10
-
13:47
-
13:30
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
12:29
-
12:14
-
12:00
-
11:48
-
11:39
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:00
- 17 февраля 2025
-
20:30
-
20:01
-
13:46
-
12:52
-
11:01
-
10:40
-
00:34
-
00:01
- 16 февраля 2025
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
22:46
-
22:26
-
22:06