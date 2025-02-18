Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Смольская: удивлена победой Казакевич. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале

Динара Смольская: удивлена победой Казакевич. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Смольская заняла пятое место с отставанием от победительницы гонки Ирины Казакевич более чем на одну минуту.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
18 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Россия
37:20.5
2
Наталия Шевченко
Россия
+35.4
3
Екатерина Мошкова
Россия
+40.2

«Расстроена тремя промахами. Всё равно это цветочная церемония. Я не могу каждую гонку быть на пьедестале. Хорошо, что есть конкуренция. Да, удивлена победой Казакевич. Ира не всегда показывала стабильную хорошую стрельбу. Здорово, когда человек высокого уровня умеет собираться и доказывать, что нельзя ставить крест на спортсменке, просто нужно дать время собраться», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Жулия Симон — восьмикратная чемпионка мира по биатлону. Француженку просто не остановить!
Жулия Симон — восьмикратная чемпионка мира по биатлону. Француженку просто не остановить!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android