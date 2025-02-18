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Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов — 2025

Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов — 2025
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В Раубичах (Беларусь) завершилась индивидуальная гонка на 15 км у мужчин в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Её победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын, который в борьбе за бронзу опередил белоруса Дмитрия Лазовского лишь на 1,7.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
41:31.9
2
Антон Бабиков
Россия
+35.7
3
Александр Поварницын
Россия
+47.9

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Индивидуальная гонка, 15 км, 4 рубежа. Мужчины:

  1. Карим Халили (Россия) – 40.05,2 (0 промахов).
  2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 40,8 (2).
  3. Александр Поварницын (Россия) +53,0 (2).
  4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +54,7 (1).
  5. Эдуард Латыпов (Россия) +58,0 (2).
  6. Степан Данилов (Беларусь) +1.28,1 (1).
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Новости. Биатлон
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