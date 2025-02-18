Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов — 2025

В Раубичах (Беларусь) завершилась индивидуальная гонка на 15 км у мужчин в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Её победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили. Вторым к финишу пришёл чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын, который в борьбе за бронзу опередил белоруса Дмитрия Лазовского лишь на 1,7.

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Индивидуальная гонка, 15 км, 4 рубежа. Мужчины: