«Ноги просто горели». Симон прокомментировала победу в индивидуальной гонке на ЧМ-2025

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира – 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Для 28-летней Симон это четвёртое личное золото ЧМ.

«Чувствую себя так хорошо! Было очень тяжело на последнем круге, ноги просто горели. Однако сейчас всё отлично. Думаю, у меня была правильная стратегия лыжного хода – я начала быстро, но не максимально, и сохраняла хороший темп. Ощущала уверенность в стрельбе.

Прошлая неделя была очень сложной. У меня было серьёзное падение в смешанной эстафете, и потом сильно болела голова. Я много спала и чувствовала, что концентрация на стрельбище оставляет желать лучшего.

Сегодня утром у меня был серьёзный разговор с одним из тренеров сборной. Я сказала ему, что мне нравится биатлон, однако не хватает чего-то действительно важного – того, что было прошлой зимой. Чего-то, что может помочь на последнем круге. Он сказал: «Если ты не можешь хорошо выступать в биатлоне для себя, делай это для своей семьи и команды». Я много думала об этом во время сегодняшней гонки», — приводит слова Симон пресс-служба IBU.