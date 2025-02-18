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«Во сне эти нули стрелял». Халили оценил победу в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

«Во сне эти нули стрелял». Халили оценил победу в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 15 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества), в которой не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
18 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
41:31.9
2
Антон Бабиков
Россия
+35.7
3
Александр Поварницын
Россия
+47.9

«Видимо, во сне эти нули стрелял. Бывает, что снятся хорошие гонки, это одна из них.

[Гонку] старался начинать не так, как обычно. Начал с лидерами в одни секунды. Если с кем-то пересекался, то старался передохнуть, потому что начинает подмораживать и на последних кругах начинает мышцы сковывать от холода, подмерзаешь. В целом хорошая, комфортная гонка.

Когда шёл четвёртый круг, мне говорили, что ребята идут с нулями. Я сказал себе, что они всё сделают сами за тебя, главное — самому не допускать ошибки. Старался отработать чётко и контролировать каждый выстрел. Были моменты, когда мог сделать выстрелы раньше, но в итоге пережидал. Работа на рубеже мне понравилась, смог сохранить концентрацию на каждом выстреле», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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