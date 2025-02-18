«Во сне эти нули стрелял». Халили оценил победу в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 15 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества), в которой не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

«Видимо, во сне эти нули стрелял. Бывает, что снятся хорошие гонки, это одна из них.

[Гонку] старался начинать не так, как обычно. Начал с лидерами в одни секунды. Если с кем-то пересекался, то старался передохнуть, потому что начинает подмораживать и на последних кругах начинает мышцы сковывать от холода, подмерзаешь. В целом хорошая, комфортная гонка.

Когда шёл четвёртый круг, мне говорили, что ребята идут с нулями. Я сказал себе, что они всё сделают сами за тебя, главное — самому не допускать ошибки. Старался отработать чётко и контролировать каждый выстрел. Были моменты, когда мог сделать выстрелы раньше, но в итоге пережидал. Работа на рубеже мне понравилась, смог сохранить концентрацию на каждом выстреле», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».