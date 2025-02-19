Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля

19 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла женская индивидуальная гонка, в которой победу одержала серебряный призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете французская биатлонистка Жулия Симон.

Своей победой Симон упрочила лидерство сборной Франции в медальном зачёте ЧМ-2025. Кроме того, бронзовую медаль команде в этой же гонке принесла Лу Жанмонно. Теперь у французов семь медалей ЧМ-2025: три золота и четыре бронзы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 19 февраля:

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде продлится до 23 февраля.