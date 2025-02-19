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Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля: Франция лидирует с большим преимуществом

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля
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19 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла женская индивидуальная гонка, в которой победу одержала серебряный призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете французская биатлонистка Жулия Симон.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:27.7
2
Элла Хальварссон
Швеция
+37.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+39.2

Своей победой Симон упрочила лидерство сборной Франции в медальном зачёте ЧМ-2025. Кроме того, бронзовую медаль команде в этой же гонке принесла Лу Жанмонно. Теперь у французов семь медалей ЧМ-2025: три золота и четыре бронзы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 19 февраля:

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде продлится до 23 февраля.

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