Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский лидирует, Латыпов и Халили в тройке

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский лидирует, Латыпов и Халили в тройке
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский по итогам индивидуальной гонки 18 февраля продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1602 очка.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов, набравший 1403 очка, тройку сильнейших замыкает Карим Халили (1395).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1602 очка.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1403.
3. Карим Халили (Россия) — 1395.
4. Евгений Сидоров (Россия) — 1285.
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1279.
6. Антон Бабиков (Россия) — 1267.
7. Рустам Каюмов (Россия) — 1182.
8. Александр Корнев (Россия) — 1162.
9. Александр Поварницын (Россия) — 1157.
10. Никита Поршнев (Россия) — 1137.

Видео: Олимпийские медали российских биатлонистов

Материалы по теме
Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов — 2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android