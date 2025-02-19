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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский лидирует, Латыпов и Халили в тройке

Белорусский биатлонист Антон Смольский по итогам индивидуальной гонки 18 февраля продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1602 очка.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов, набравший 1403 очка, тройку сильнейших замыкает Карим Халили (1395).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1602 очка.

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1403.

3. Карим Халили (Россия) — 1395.

4. Евгений Сидоров (Россия) — 1285.

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1279.

6. Антон Бабиков (Россия) — 1267.

7. Рустам Каюмов (Россия) — 1182.

8. Александр Корнев (Россия) — 1162.

9. Александр Поварницын (Россия) — 1157.

10. Никита Поршнев (Россия) — 1137.

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