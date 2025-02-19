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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — в лидерах, Шевченко сокращает разрыв

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — в лидерах, Шевченко сокращает разрыв
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Российская биатлонистка Виктория Сливко после индивидуальной гонки 18 февраля продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, набрав 1510 очков. Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 1480 очков, тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1469).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 1510 очков.
2. Наталия Шевченко (Россия) — 1480.
3. Динара Смольская (Беларусь) — 1469.
4. Тамара Дербушева (Россия) — 1445.
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 1412.
6. Ирина Казакевич (Россия) — 1409.
7. Кристина Резцова (Россия) — 1358.
8. Анастасия Халили (Россия) — 1346.
9. Анна Сола (Беларусь) — 1248.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 1234.

Видео: Итоги 2024 года в биатлоне

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