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Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 19 февраля

Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 19 февраля
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В среду, 19 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 19 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 19 февраля (время московское):

  • 17:05. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является норвежец Йоханнес Бё. Второе место в гонке на ЧМ-2024 занял его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль, завершивший карьеру в прошлом сезоне.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

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