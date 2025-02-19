Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 19 февраля
В среду, 19 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 19 февраля.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 19 февраля (время московское):
- 17:05. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.
Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является норвежец Йоханнес Бё. Второе место в гонке на ЧМ-2024 занял его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль, завершивший карьеру в прошлом сезоне.
Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.
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