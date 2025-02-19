«Лучший день в моей жизни». Элла Хальварссон — о серебре чемпионата мира — 2025

Шведская биатлонистка Элла Хальварссон поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали чемпионата мира — 2025 в индивидуальной гонке. 25-летняя спортсменка впервые в карьере поднялась на пьедестал мирового первенства.

«Ощущения очень, очень приятные. Лучший день в моей жизни. Пока что ничего не превзошло это. Я даже не знаю, я финишировала и просто плакала, смеялась, плакала, смеялась. Это совершенно удивительно и трудно осознать, что это произошло.

Вечером будет прекрасный ужин. Пришло время надеть блестящую рубашку, съесть что-нибудь вкусненькое и насладиться серебряной медалью», — приводит слова Хальварссон Expressen.