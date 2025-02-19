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«Пылесос». Биатлонистка Хальварссон рассказала, чем побалует себя на призовые с ЧМ-2025

«Пылесос». Биатлонистка Хальварссон рассказала, чем побалует себя на призовые с ЧМ-2025
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Шведская биатлонистка Элла Хальварссон рассказала, на что потратит заработанные на чемпионате мира — 2025 призовые деньги. В индивидуальной гонке 25-летняя спортсменка завоевала серебряную награду. За выступления в Ленцерхайде (Швейцария) она заработала уже порядка 2 млн рублей.

– Очень приятно заработать немного денег. Представьте себе, что вы можете получать совершенно нормальную зарплату, даже небольшую. Такого у меня никогда не было, никогда. Поэтому ясно, что возможность жить на эти деньги значит для меня очень много.

— Чем собираетесь себя побаловать?
– Беспроводной пылесос. Я не очень хорошо это делаю сама, — приводит слова Хальварссон Expressen.

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