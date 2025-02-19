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Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
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Сегодня, 19 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист (частично):

26. Кэмпбелл Райт (США);
28. Мартин Понсилуома (Швеция);
30. Андрей Расторгуев (Латвия);
38. Тарьей Бё (Норвегия);
40. Эрик Перро (Франция);
42. Себастиан Самуэльссон (Швеция);
44. Эмильен Жаклен (Франция);
46. Фабьен Клод (Франция);
48. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия);
50. Вебьёрн Сёрум (Норвегия);
52. Йоханнес Бё (Норвегия);
54. Томмазо Джакомель (Италия);
56. Кентен Фийон Майе (Франция);
60. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);
62. Мартин Улдаль (Норвегия).

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