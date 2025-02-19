Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 19 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист (частично):

26. Кэмпбелл Райт (США);

28. Мартин Понсилуома (Швеция);

30. Андрей Расторгуев (Латвия);

38. Тарьей Бё (Норвегия);

40. Эрик Перро (Франция);

42. Себастиан Самуэльссон (Швеция);

44. Эмильен Жаклен (Франция);

46. Фабьен Клод (Франция);

48. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия);

50. Вебьёрн Сёрум (Норвегия);

52. Йоханнес Бё (Норвегия);

54. Томмазо Джакомель (Италия);

56. Кентен Фийон Майе (Франция);

60. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);

62. Мартин Улдаль (Норвегия).