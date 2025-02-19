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Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки — в 17:05

Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки — в 17:05
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Сегодня, 19 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Не началось

Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является норвежец Йоханнес Бё. Второе место в гонке на ЧМ-2024 занял его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль, завершивший карьеру в прошлом сезоне.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в этих соревнованиях.

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