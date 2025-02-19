Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки — в 17:05

Сегодня, 19 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является норвежец Йоханнес Бё. Второе место в гонке на ЧМ-2024 занял его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль, завершивший карьеру в прошлом сезоне.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в этих соревнованиях.