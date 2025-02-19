Норвежка Киркеэйде назвала Вирер своим кумиром. Доротея мило отреагировала

Лидер женской сборной Норвегии по биатлону Марен Киркеэйде назвала четырёхкратную чемпионку мира итальянку Доротею Вирер своим кумиром в спорте.

«Доротея производит впечатление классного человека. Она живёт по-своему. Думаю, это здорово, что она делает всё так, как сама хочет, например, летает на вертолёте, частном самолёте (смеётся)», — приводит слова Киркеэйде TV2.

«Было приятно это слышать, потому что обычно люди очень… критично относятся ко мне и моему образу жизни. Так что приятно это слышать, спасибо ей за это (смеётся). Марен – будущая звезда Норвегии. У неё очень сильный лыжный ход, она ещё очень молода, так что ей есть куда совершенствоваться. У неё впереди ещё 10 лет, чтобы доказать, что она — будущая звезда», — сказала Вирер.