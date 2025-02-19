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Смольская — о надежде выступить на ОИ‑2026: всё идёт к тому, что нас всё‑таки допустят

Смольская — о надежде выступить на ОИ‑2026: всё идёт к тому, что нас всё‑таки допустят
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Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о надеждах выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Сейчас тренируетесь и выступаете с прицелом на Олимпийские игры?
— Да, конечно, иначе сложнее себя настраивать. Наверное, всё идёт к тому, что нас всё‑таки допустят, даже в том же нейтральном статусе. Конечно, хочется соревноваться под флагом, но… Сложно говорить сейчас о возможном допуске, но всё равно есть надежда на то, что мы скоро вернёмся, — приводит слова Смольской «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов под эгидой организации в 2022 году. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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