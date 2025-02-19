Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сразу перестроимся». Смольская — о возможном возвращении на международные соревнования

«Сразу перестроимся». Смольская — о возможном возвращении на международные соревнования
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Смольская считает, что в случае возвращения на международные соревнования спортсмены из России и Беларуси быстро адаптируются к скоростям.

«Вообще я старалась следить чуть ли не за каждой гонкой [на чемпионате мира], но сейчас не получается, так как у нас время проведения гонок практически совпадает. Только накануне, в выходной день, получилось в записи посмотреть спринт и пасьют. Конечно, интересно понаблюдать. Некоторые моменты для себя отмечаю.

От себя скажу важное: много кто сейчас высказывается, что мы будем проигрывать иностранцам, когда вернёмся на международные соревнования, но я так не считаю. Думаю, что мы довольно быстро адаптируемся. Я не вижу там ничего сверхъестественного. Когда мы были там, тоже быстро стреляли и быстро работали на дистанции. Нам просто нужно вернуться, и мы сразу перестроимся», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».

Материалы по теме
Смольская — о надежде выступить на ОИ‑2026: всё идёт к тому, что нас всё‑таки допустят
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android