«Сразу перестроимся». Смольская — о возможном возвращении на международные соревнования

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Смольская считает, что в случае возвращения на международные соревнования спортсмены из России и Беларуси быстро адаптируются к скоростям.

«Вообще я старалась следить чуть ли не за каждой гонкой [на чемпионате мира], но сейчас не получается, так как у нас время проведения гонок практически совпадает. Только накануне, в выходной день, получилось в записи посмотреть спринт и пасьют. Конечно, интересно понаблюдать. Некоторые моменты для себя отмечаю.

От себя скажу важное: много кто сейчас высказывается, что мы будем проигрывать иностранцам, когда вернёмся на международные соревнования, но я так не считаю. Думаю, что мы довольно быстро адаптируемся. Я не вижу там ничего сверхъестественного. Когда мы были там, тоже быстро стреляли и быстро работали на дистанции. Нам просто нужно вернуться, и мы сразу перестроимся», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».