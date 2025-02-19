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«Начинаю думать о других вещах». Ханна Эберг — о возможном завершении карьеры

«Начинаю думать о других вещах». Ханна Эберг — о возможном завершении карьеры
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Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала, что задумывается о завершение карьеры в ближайшие годы.

– Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона, о которых раньше не задумывалась. Следующая Олимпиада? До неё будет ещё четыре года после Милана – слишком долго.

Я не могу смотреть настолько далеко вперёд. С другой стороны, не скажу наверняка, что следующий год будет последним в моей карьере. Раньше я думала, что побегаю ещё пару сезонов после Олимпиады-2026. Но такое сложно контролировать. Может что-то случиться, что поменяет твои планы. Так что я пока не знаю, чего хочу.

– Но вы думаете об этом?
– Конечно, я об этом думаю, но чёткого ответа у меня ещё пока нет.

– Вы размышляли, чем будете заниматься после завершения карьеры?
– Пока что нет. Возможно, это означает, что мне нужно ещё на пару лет остаться в биатлоне. Здесь я хотя бы знаю, что делать и чего ожидать, – приводит слова Эберг Expressen.

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