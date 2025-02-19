Серохвостов — о возможном участии на ОИ-2026: хотелось бы, конечно, чтобы нас допустили

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что не следит за чемпионатом мира в Ленцерхайде (Швейцария) и рассчитывает в следующем сезоне выступить на Кубке мира и Олимпиаде в Италии 2026 года.

— Следите за чемпионатом мира?

— Ни разу не получилось посмотреть гонки на чемпионате мира. Смотрел только итоговые результаты.

— Следующий год — олимпийский. Какие надежды в связи с этим?

— Хотелось бы, конечно, чтобы нас допустили. Не на Кубок мира даже конкретно, хотя бы на Олимпиаду уже допустили, и всё. Понятно, что сезон хотелось бы начинать на международных соревнованиях, а не с Кубка России, чтобы планово готовиться [к Играм]. Так и удобнее, и интереснее. Можно хотя бы понять и скорость, и уровень тех спортсменов, с которыми нужно будет соревноваться. А так ты приедешь на крупный старт без понимания, какой вообще там уровень конкуренции, если сравнивать с тем, что было три года назад, — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в 2022 году. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.