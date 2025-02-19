«Надеемся, что всё закончится». Глава IBU Далин — о возвращении России и Беларуси

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин высказался о возможном возвращении спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

«На данный момент этот вопрос даже не рассматривается. Но мы надеемся, что всё закончится, потому что они — Россия и Беларусь – две очень важные нации для биатлона», – приводит слова Далина NRK.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года. В эти дни в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону. В 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры в Италии.