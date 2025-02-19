Губерниев — о словах главы IBU: он оставляет щёлочку, куда мы и залезем!

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина в отношении возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«И где тут он надежду выразил? Он оставляет щёлочку, куда мы и залезем! Всё зависит от известных переговоров! И Далин фактически подтверждает, IBU не очень самостоятельная организация….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года. В эти дни в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.