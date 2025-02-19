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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на шестой день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 19 февраля, в рамках соревнований пройдёт мужская индивидуальная гонка, начало которой запланировано на 17:05 мск.

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:

Йоханнес Бё (Норвегия). Кентен Фийон Майе (Франция). Стурла Легрейд (Норвегия).

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки: