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Йоханнес Бё оценил свои шансы побить рекорд Бьорндалена по победам в гонках

Йоханнес Бё оценил свои шансы побить рекорд Бьорндалена по победам в гонках
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22-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможности побить рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по победам в гонках. На данный момент у Бё 90 побед, у Бьорндалена — 95.

«90, да, хорошее число. Это недалеко от рекорда Бьорндалена… Но сколько гонок осталось? Девять [две личные гонки на чемпионате мира и семь — на Кубке мира]? Есть небольшой шанс… Я не знаю, посмотрим. Было бы здорово сделать это в Осло. Однако в Хольменколлене моё единственное желание — хорошо провести время и попрощаться со всеми», — приводит слова Бё RMC Sport.

Напомним, по итогам нынешнего сезона-2024/2025 Йоханнес Бё завершит карьеру. Его последним этапом Кубка мира станет старт в норвежском Хольменколлене.

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