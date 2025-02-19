Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025, Джакомель — второй
Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 20 км он преодолел за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомель, отстав от лидера на 52,4 и допустив один промах. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе (+1.59,5; 3).
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:
- Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах)
- Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1)
- Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3)
- Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0)
- Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2)
- Яков Фак (Словения) +2.18,8 (1)
- Филипп Хорн (Германия) +2.56,0 (2)
- Михал Крчмарж (Чехия) +3.02,9 (2)
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +3.08,2 (1)
- Тарьей Бё (Норвегия) +3.18,6 (2)
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