Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 20 км он преодолел за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомель, отстав от лидера на 52,4 и допустив один промах. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе (+1.59,5; 3).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины: