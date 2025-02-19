Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025, Джакомель — второй

Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2025, Джакомель — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 20 км он преодолел за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

Серебро завоевал итальянец Томмазо Джакомель, отстав от лидера на 52,4 и допустив один промах. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе (+1.59,5; 3).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах)
  2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1)
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3)
  4. Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0)
  5. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2)
  6. Яков Фак (Словения) +2.18,8 (1)
  7. Филипп Хорн (Германия) +2.56,0 (2)
  8. Михал Крчмарж (Чехия) +3.02,9 (2)
  9. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +3.08,2 (1)
  10. Тарьей Бё (Норвегия) +3.18,6 (2)
Календарь чемпионата мира - 2025
Материалы по теме
Норвегия провалила индивидуальную гонку на ЧМ-2025 по биатлону! Йоханнес Бё — только 20-й
Норвегия провалила индивидуальную гонку на ЧМ-2025 по биатлону! Йоханнес Бё — только 20-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android